Стив Керр: «Стефен Карри и Де’Энтони Мелтон отлично смотрятся вместе»

Стив Керр похвалил защитников Стефена Карри и Де’Энтони Мелтона.

«Они отлично смотрятся вместе. Они ищут друг друга. Де’Энтони – очень хороший снайпер, а также плеймейкер. Он участвует во всех оборонительных действиях. Я его большой поклонник», – сказал главный тренер «Уорриорз» после победы над «Клипперс» в предсезонном матче.

Мелтон в межсезонье подписал с «Голден Стэйт » однолетний контракт на 12,8 млн долларов.