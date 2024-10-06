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Стив Керр: «Стефен Карри и Де’Энтони Мелтон отлично смотрятся вместе»

Стив Керр похвалил защитников Стефена Карри и Де’Энтони Мелтона.

«Они отлично смотрятся вместе. Они ищут друг друга. Де’Энтони – очень хороший снайпер, а также плеймейкер. Он участвует во всех оборонительных действиях. Я его большой поклонник», – сказал главный тренер «Уорриорз» после победы над «Клипперс» в предсезонном матче.

Мелтон в межсезонье подписал с «Голден Стэйт» однолетний контракт на 12,8 млн долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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logoСтив Керр
logoСтефен Карри
logoДе’Энтони Мелтон
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