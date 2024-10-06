«Если не поддаваться на хитрости, игра станет более осмысленной». Стив Керр ждет более силовой игры в сезоне-2024/25

Стив Керр ожидает более силовой игры в предстоящем сезоне.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал, что тренеры НБА встречались с представителями лиги в прошлом месяце в Чикаго, чтобы обсудить судейство.

«В целом, я думаю, что лига пытается укрепить некоторые манипуляции с правилами и интерпретацию правил. Мне кажется, что ситуация немного исправилась во второй половине прошлого сезона. Это существенно повлияло на эпизоды, когда игрок с мячом натыкался на защитника и падал, при этом защитник стоял, не двигаясь, но все равно получал фол.

Мне нравится все, где нет вранья. Если мы не будем поддаваться на хитрости и тому подобное, игра станет более осмысленной. Баскетбол ФИБА именно такой. В ФИБА нельзя манипулировать собой для того, чтобы встать на линию штрафных. Мне кажется, что мы возвращаемся к этому, судя по тому, куда движется наше судейство», – сказал главный тренер «Голден Стэйт ».