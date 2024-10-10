Стив Керр: «Мы лишились Клэя Томпсона, но получили больше бросающих баскетболистов»

Стив Керри прокомментировал итоги предсезонного матча против «Кингз».

«Голден Стэйт» повторил лучший результат предсезонных матчей по количеству реализованных трехочковых бросков (28). Баскетболисты попали 53,8% попыток с дальней дистанции.

«Практически все из них были хорошими бросками.

Что мне нравится в этой команде, мы потеряли Клэя Томпсона, но приобрели больше бросающих баскетболистов. Больше парней, которые могут в отдельном матче взять на себя набор очков с дистанции. Это будет важной частью нашего плана на сезон», – признался главный тренер.

«Стив одобряет это. Мы сконцентрировались на отработке на сборах. Переходы из защиты в нападение и обратно и броски из-за дуги. У нас подходящий состав. Теперь все по-другому, когда вокруг много парней, которые могут бросать, кроме Стефа Карри и Клэя», – рассказал Брэндин Подземски. На его счету 2 трехочковых с 4 попыток.