«Уорриорз» реализовали 28 из 52 трехочковых бросков в победном предсезонном матче против «Сакраменто»

«Голден Стэйт» повторил свой рекорд для предсезонных игр.

Баскетболисты реализовали 28 из 52 (53,8%) бросков из-за дуги, обеспечив победу над «Сакраменто » со счетом 122:112.

«Уорриорз» уже показывали такое же количество точных трехочковых в предсезонных матчах. Рекорд регулярных чемпионатов – 27.

8 игроков реализовали более одного дальнего броска. Лидером стал защитник Бадди Хилд . На его счету 6 точных из 7 трехочковых бросков. Джонатан Куминга реализовал 4 из 7. Стефен Карри добавил 3 из 6.