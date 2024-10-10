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«Уорриорз» реализовали 28 из 52 трехочковых бросков в победном предсезонном матче против «Сакраменто»

«Голден Стэйт» повторил свой рекорд для предсезонных игр.

Баскетболисты реализовали 28 из 52 (53,8%) бросков из-за дуги, обеспечив победу над «Сакраменто» со счетом 122:112.

«Уорриорз» уже показывали такое же количество точных трехочковых в предсезонных матчах. Рекорд регулярных чемпионатов – 27.

8 игроков реализовали более одного дальнего броска. Лидером стал защитник Бадди Хилд. На его счету 6 точных из 7 трехочковых бросков. Джонатан Куминга реализовал 4 из 7. Стефен Карри добавил 3 из 6.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Голден Стэйт»
logoГолден Стэйт
logoСакраменто
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoСтефен Карри
logoБадди Хилд
logoДжонатан Куминга
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