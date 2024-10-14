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Джаред Маккейн впечатляет «Сиксерс» в тренировочном лагере

Новичок Джаред Маккейн стал одним из открытий тренировочного лагеря «Сиксерс».

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Тони Джонс.

«Новичок из Дьюка заставил говорить о себе во время тренировочного лагеря и предсезонки. Множество источников в команде указывают, что Маккейн очень хорошо смотрится в лагере, особенно в атаке. Он играет без страха, но, что самое важное, демонстрирует хладнокровие и правильный настрой. Это очень мастеровитый защитник, который имеет шанс оказывать влияние на нескольких уровнях и закрывать обе позиции в задней линии», – информирует Джонс.

20-летний баскетболист был выбран «76-ми» под 16-м номером на драфте-2024.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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