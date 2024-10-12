Роб Диллингэм сделал 9 передач и не допустил ни одной потери за 23 минуты
Роб Диллингэм отличился во втором предсезонном матче за «Миннесоту».
Новичок «Тимбервулвс» сделал 9 передач и не совершил ни одной потери, проведя на паркете 23 минуты в победном предсезонном матче против «Филадельфии» (121:111).
19-летний разыгрывающий завершил встречу с 7 очками (2 из 8 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 4 подборами и 3 перехватами.
Ожидается, что 8-й номер драфта-2024 в дебютном сезоне будет играть важную роль в ротации «Миннесоты», выходя со скамейки запасных.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости