Видео
0

Роб Диллингэм сделал 9 передач и не допустил ни одной потери за 23 минуты

Роб Диллингэм отличился во втором предсезонном матче за «Миннесоту».

Новичок «Тимбервулвс» сделал 9 передач и не совершил ни одной потери, проведя на паркете 23 минуты в победном предсезонном матче против «Филадельфии» (121:111).

19-летний разыгрывающий завершил встречу с 7 очками (2 из 8 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 4 подборами и 3 перехватами.

Ожидается, что 8-й номер драфта-2024 в дебютном сезоне будет играть важную роль в ротации «Миннесоты», выходя со скамейки запасных.

Опубликовал: Геннадий Ильин
предсезонные матчи
logoМиннесота
logoФиладельфия
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoРоб Диллингэм
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Энтони Эдвардс не согласен с лидерским стилем Брайанта и Джордана: «С разными людьми нужно разговаривать по-разному»
7сегодня, 10:41
НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» победила «Филадельфию», 19 очков Куминги помогли «Голден Стэйт» выиграть у «Сакраменто» и другие результаты
26сегодня, 05:35
Пол Джордж набрал 23 очка и 6 подборов в первом матче за «Филадельфию»
1сегодня, 04:18Видео
Аарон Гордон: «Сделаю все, что могу, чтобы добыть перстень для Расселла Уэстбрука»
4вчера, 16:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рентген пальца не выявил серьезной травмы у Стефена Карри
6 минут назад
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Самара», УНИКС встретится с «Автодором» и другие матчи
1239 минут назадLive
Виктор Оладипо стал экспертом ESPN
4сегодня, 12:34
Джордан Лойд вернулся из «Маккаби» в «Монако»
сегодня, 11:24
Энтони Эдвардс не согласен с лидерским стилем Брайанта и Джордана: «С разными людьми нужно разговаривать по-разному»
7сегодня, 10:41
«Тебя как раз нет дома». Сэм Митчелл разозлился на соведущего по NBA TV и назвал его адрес в прямом эфире
5сегодня, 10:05Видео
Брайан Уиндхорст: «Принятие лидерской методики Криса Пола прошло в «Сан-Антонио» хорошо»
5сегодня, 09:34
Андреа Тринкьери: «Каждый раз, когда Везенков смотрел на судей, он получал право на два штрафных»
сегодня, 09:09
Андрей Кириленко о нехватке тренеров: «Не все выпускники спортвузов идут работать по специальности. В качестве фитнес-тренеров или курьеров они заработают больше»
2сегодня, 08:50
Нандо Де Коло стал вторым игроком в истории Евролиги, который добрался до отметки 4 500 очков за карьеру
сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Эта победа была нам очень нужна». МБА-МАИ одержала первую победу в сезоне
50 секунд назад
Виктор Оладипо назвал Топ-5 данкеров в истории НБА. Винс Картер – на 1-м месте
16 минут назадВидео
Трехочковый Шакила Харрисона после скидки Нандо Де Коло и блок-шот Марюса Григониса – лучшие моменты 2-го раунда Евролиги
1сегодня, 12:02Видео
Чемпионат Италии. «Венеция» – «Виртус», «Реджо-Эмилия» встретится с «Тревизо»
сегодня, 11:56
ACB. «Уникаха» – «Форса Льейда», «Баскония» примет «Мурсию» и другие матчи
сегодня, 11:51
Василий Карасев о матче с «Астаной»: «Эта победа очень нужна для уверенности команды»
сегодня, 11:37
Йовица Арсич: «Болельщики ждут от «Енисея» результата после не самого удачного старта»
сегодня, 11:02
Андрей Кириленко: «Большинство методов НБА в России неприменимо»
4сегодня, 10:28
Чемпионат Франции. «Монако» против «Стад Рошеле», «Бурк» встретится с «Лиможем» и другие матчи
сегодня, 09:15
Винс Картер в новом сезоне будет работать экспертом в студии TNT
сегодня, 08:58