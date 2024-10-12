Роб Диллингэм сделал 9 передач и не допустил ни одной потери за 23 минуты

Роб Диллингэм отличился во втором предсезонном матче за «Миннесоту».

Новичок «Тимбервулвс» сделал 9 передач и не совершил ни одной потери, проведя на паркете 23 минуты в победном предсезонном матче против «Филадельфии» (121:111).

19-летний разыгрывающий завершил встречу с 7 очками (2 из 8 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 2 из 2 с линии), 4 подборами и 3 перехватами.

Ожидается, что 8-й номер драфта-2024 в дебютном сезоне будет играть важную роль в ротации «Миннесоты», выходя со скамейки запасных.