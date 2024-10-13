Джоэл Эмбиид пропустит оставшиеся предсезонные матчи

Джоэл Эмбиид пропустит остаток предсезонки.

В четверг центровой «Филадельфии» прошел обследование в рамках лечения левого колена. Эмбиид успешно восстанавливается и продолжит готовиться к сезону по индивидуальной программе, сообщает инсайдер Майкл Скотто.