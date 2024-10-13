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Джоэл Эмбиид пропустит оставшиеся предсезонные матчи

Джоэл Эмбиид пропустит остаток предсезонки.

В четверг центровой «Филадельфии» прошел обследование в рамках лечения левого колена. Эмбиид успешно восстанавливается и продолжит готовиться к сезону по индивидуальной программе, сообщает инсайдер Майкл Скотто.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
травмы
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