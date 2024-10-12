Тайриз Макси: «Пол Джордж довольно хорош в баскетболе»

Тайриз Макси в восторге от дебюта Пола Джорджа за «Сиксерс» в предсезонке.

«Пол Джордж довольно хорош в баскетболе.

У меня определенно есть видение этой команды. Сегодня моей целью было помочь ему освоиться и вжиться в свою роль. Он умеет потрясающие вещи на площадке.

Сегодня я хотел немного отступить и понаблюдать, чтобы увидеть, как он вписывается и как я могу помочь ему адаптироваться. Я был рад увидеть его паркете и с нетерпением жду, когда мы наладим взаимодействия», – сказал разыгрывающий «Филадельфии».