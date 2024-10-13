«Селтикс» получили замечание от арбитров за задержку времени из-за предматчевого ритуала

Домашний матч «Бостона» против «Филадельфии» начался с задержкой.

Игроки «Селтикс» провели длительную серию рукопожатий на площадке, не давая арбитрам начать игру. Судьи вынесли команде предупреждение, но баскетболисты все равно завершили ритуал.

Матч, который пропустили основные игроки «Сиксерс», закончился победой «Бостона » с преимуществом в 50 очков (139:89). 7 баскетболистов команды набрали более 10 очков по итогам встречи.