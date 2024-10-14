Самсон Руженцев может вернуться в состав «Пармы» после перелома через 3-4 недели
Форвард сборной России рассказал о том, что постепенно приближается к возвращению в строй.
– Восстановление проходит хорошо, по плану. Я уже хожу без костылей, потихоньку начинаю бегать. То есть нельзя сказать, что есть какие-то задержки в плане восстановления. Те сроки возвращения, которые изначально появились в СМИ – были нереальными.
– Когда ориентировочно ждать вас на паркете?
– Надеюсь, что вернусь в течение 3-4 недель. По своим ощущениям. Не знаю, что скажут врачи.
– То есть через 3-4 недели приступите к полноценным тренировкам?
– Нет, уже смогу играть в матчах Лиги ВТБ. Но, опять же, все зависит от мнения медицинского штаба.
– Вы проходите восстановление в Москве. Скоро ли отправитесь в Пермь?
– В течение недели или 10 дней присоединюсь к «Парме».
Игрок ЦСКА, выступающий на правах аренды в составе пермского клуба, получил травму в матче «ПАРМА» - сборная России на Кубке Дружбы в конце августа.
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