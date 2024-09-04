Самсон Руженцев: «НБА – это мечта. Лучшая лига мира»
Самсон Руженцев признался, что мечтает выступать в НБА
В межсезонье-2024 россиянин перешел из ЦСКА в «Парму» на правах аренды.
«Ты не знаешь, как сложится твоя карьера. Может быть, через пять лет я также буду играть в Единой лиге, может быть, за ЦСКА, может быть, за какой-то другой клуб, может быть, я буду играть в Европе…
НБА? Да, конечно, есть такие амбиции. В октябре мне исполнится 23 года, я не в том возрасте, чтобы закрывать глаза и забывать про свою мечту или цель, которую ставил в начале карьеры. Конечно, НБА – это мечта, лучшая лига мира», – сказал форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Чемпионат
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