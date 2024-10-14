Сергей Карасев по-прежнему испытывает проблемы с локтем

Сергей Карасев не до конца восстановился от травмы локтя.

Форвард «Зенита», который получил повреждение во время Суперкубка Лиги ВТБ в сентябре, пропустил воскресный матч с ЦСКА.

«Еще с Суперкубка у Сергея проблемы с локтем, и ему нужно время на то, чтобы восстановиться. Он время от времени пытается помочь команде, но этого недостаточно. Мы ждем, когда он полностью восстановится», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

В 4 матчах нового сезона Лиги ВТБ Карасев набирает 3,0 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.