Сергей Карасев по-прежнему испытывает проблемы с локтем
Сергей Карасев не до конца восстановился от травмы локтя.
Форвард «Зенита», который получил повреждение во время Суперкубка Лиги ВТБ в сентябре, пропустил воскресный матч с ЦСКА.
«Еще с Суперкубка у Сергея проблемы с локтем, и ему нужно время на то, чтобы восстановиться. Он время от времени пытается помочь команде, но этого недостаточно. Мы ждем, когда он полностью восстановится», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.
В 4 матчах нового сезона Лиги ВТБ Карасев набирает 3,0 очка и 2,5 подбора в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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