Карвел Андерсон пропустит минимум три матча из‑за перелома мизинца
Карвел Андерсон выбыл из строя в связи с переломом мизинца.
Защитник «Локомотива-Кубань» пропустит, как минимум, три матча. Помимо сегодняшнего домашнего матча против «Самары» (76:64), Андресон не сыграет против «Уралмаша» (16 октября) и УНИКСа (20 октября).
«Во время матча с «Зенитом» Карвел Андерсон получил повреждение. После проведения диагностики был поставлен диагноз «перелом средней фаланги 5-го пальца левой кисти со смещением». На следующую неделю запланировано оперативное лечение. Сроки восстановления игрока станут понятны после проведения операции», – рассказал начальник медслужбы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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