Карвел Андерсон пропустит минимум три матча из‑за перелома мизинца

Карвел Андерсон выбыл из строя в связи с переломом мизинца.

Защитник «Локомотива-Кубань» пропустит, как минимум, три матча. Помимо сегодняшнего домашнего матча против «Самары» (76:64), Андресон не сыграет против «Уралмаша» (16 октября) и УНИКСа (20 октября).

«Во время матча с «Зенитом» Карвел Андерсон получил повреждение. После проведения диагностики был поставлен диагноз «перелом средней фаланги 5-го пальца левой кисти со смещением». На следующую неделю запланировано оперативное лечение. Сроки восстановления игрока станут понятны после проведения операции», – рассказал начальник медслужбы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин.