Самсон Руженцев о реакции игроков ЦСКА на смену тренера перед плей-офф: «Отреагировали достаточно позитивно»

Самсон Руженцев поделился мнением о бывшем тренере ЦСКА Эмиле Райковиче

«Как мне работалось с Эмилом ? На самом деле мне с ним довольно хорошо работалось, он запомнился тем, что доверял мне. Даже в мой первый год он делал то, что не обязан был делать: молодой игрок среди уже опытных баскетболистов, которые много лет играют в Единой лиге, в этой команде. Но он все равно давал мне шансы довольно стабильно, я благодарен ему за это.

Смена тренера перед плей-офф? Игроки отреагировали достаточно позитивно, потому что у нас был непростой период, было много поражений. Мы дважды проиграли «Енисею» на втором этапе и на них же попадали в первом раунде плей-офф. Решение о смене тренера за неделю до старта плей-офф, конечно, удивило, но оно было сильным и смелым. Практически никто так не делает, однако в какой-то степени игроки были рады, что была предпринята попытка изменить ситуацию. И, собственно, это сработало», – рассказал Руженцев .

В межсезонье-2024 россиянин перешел из ЦСКА в «Парму» на правах аренды.