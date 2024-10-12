Кевин Хертер возобновил полноконтактные тренировки
Кевин Хертер получил разрешение врачей на полноконтактные тренировки.
Атакующий защитник «Сакраменто» будет постепенно увеличивать нагрузки. Ожидается, что он будет готов играть к началу регулярного чемпионата или вскоре после этого.
Хертер пропустил концовку сезона-2023/24 из-за операции по восстановлению суставной губы левого плеча.
Хертер в минувшем регулярном чемпионате отыграл 64 матча, набирая 10,2 очка, 3,5 подбора и 2,6 передачи при 44,3% бросков с игры и 36,1% трехочковых.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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