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Кевин Хертер возобновил полноконтактные тренировки

Кевин Хертер получил разрешение врачей на полноконтактные тренировки.

Атакующий защитник «Сакраменто» будет постепенно увеличивать нагрузки. Ожидается, что он будет готов играть к началу регулярного чемпионата или вскоре после этого.

Хертер пропустил концовку сезона-2023/24 из-за операции по восстановлению суставной губы левого плеча.

Хертер в минувшем регулярном чемпионате отыграл 64 матча, набирая 10,2 очка, 3,5 подбора и 2,6 передачи при 44,3% бросков с игры и 36,1% трехочковых.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста The Sacramento Bee Джейсона Андерсона в соцсети X
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