Брианна Стюарт смазала штрафной в концовке основного времени 1-го матча финала WNBA, который мог стать победным

Брианна Стюарт смазала важный штрафной в 1-м матче финала женской НБА.

Лидер «Либерти» промахнулась на последней секунде основного времени стартовой встречи финальной серии WNBA при счете 84:84.

В случае попадания Стюарт «Нью-Йорк » начинал противостояние с победы. После неточного броска Брианны состоялся овертайм, в котором сильнее оказалась «Миннесота » (95:93 ОТ).

В активе Стюарт 18 очков, 9 подборов и 3 передачи при 6 из 21 с игры и 4 из 6 с линии.

За 5,5 секунды до завершения основного времени Кортни Уильямс при «-3» забросила из-за дуги с фолом и вывела «Линкс» вперед (84:83).