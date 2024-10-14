«Еще один урок для нас». «Реал» потерпел два поражения в трех матчах на старте нового сезона АСВ
«Реал» неудачно стартовал в чемпионате Испании.
В воскресенье мадридский клуб потерпел второе поражение в трех матчах нового сезона ACB, проиграв «Бильбао» со счетом 79:83.
«Еще один урок для нас. Необходимо делать выводы», – констатировал главный тренер «Реала» Чус Матео после игры.
Действующим чемпионам Испании теперь предстоит двойная неделя Евролиги: во вторник команда сыграет против «Басконии» на выезде, а в четверг дома с «Панатинаикосом».
В 4-м туре АСВ «Реал» 20 октября примет «Жирону».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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