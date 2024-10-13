«Он постоянно заменяет нас, мы не можем найти свой ритм». Марио Хезоня раскритиковал Чуса Матео
Марио Хезоня обвинил Чуса Матео в проблемах «Реала».
После первой половины в матче «Реал» – «Бильбао» при «-12» у мадридцев форвард команды Марио Хезоня высказал критику в адрес главного тренера Чуса Матео.
«Он постоянно заменяет нас, мы не можем найти свой ритм с новыми игроками. Нам придется очень много работать, если мы хотим чего-то добиться в этом сезоне», — сказал Хезоня в эфире Movistar Plus.
После окончания матча, который «Реал» проиграл со счетом 79:83, Матео спокойно отреагировал на комментарии Хезони.
«Если это правда, в чем я не уверен, я могу понять, что он был расстроен в тот момент. Но мы обсуждаем эти вещи внутри команды. Мы не выносим их на публику. Давайте сохранять спокойствие и продолжать работать», — сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости