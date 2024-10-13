«Он постоянно заменяет нас, мы не можем найти свой ритм». Марио Хезоня раскритиковал Чуса Матео

Марио Хезоня обвинил Чуса Матео в проблемах «Реала».

После первой половины в матче «Реал» – «Бильбао » при «-12» у мадридцев форвард команды Марио Хезоня высказал критику в адрес главного тренера Чуса Матео.

«Он постоянно заменяет нас, мы не можем найти свой ритм с новыми игроками. Нам придется очень много работать, если мы хотим чего-то добиться в этом сезоне», — сказал Хезоня в эфире Movistar Plus.

После окончания матча, который «Реал» проиграл со счетом 79:83, Матео спокойно отреагировал на комментарии Хезони.

«Если это правда, в чем я не уверен, я могу понять, что он был расстроен в тот момент. Но мы обсуждаем эти вещи внутри команды. Мы не выносим их на публику. Давайте сохранять спокойствие и продолжать работать», — сказал главный тренер «Реала ».