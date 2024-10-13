ACB. «Бильбао» примет «Реал», «Тенерифе сыграет с «Барселоной» и другие матчи
Сегодня пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Бильбао» примет действующего чемпиона «Реал». «Тенерифе» дома сыграет с «Барселоной».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Уникаха – 3-0, Барселона – 2-0, Гран-Канария – 2-0, Тенерифе – 1-0, Мурсия – 2-1, Андорра – 2-1, Валенсия – 1-1, Бильбао – 1-1, Реал – 1-1, Манреса – 1-1, Ховентуд – 1-1, Сарагоса – 1-1, Баскет Корунья – 1-2, Жирона – 1-2, Гранада – 1-2, Бреоган – 0-1, Баскония – 0-3, Форса Льейда – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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