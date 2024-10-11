Защитник «Реала» Андрес Фелис выбыл на неопределенный срок после матча с «Партизаном»
«Реал» лишился защитника Андреса Фелиса.
Баскетболист не смог доиграть матч против «Реала». Фелису был диагностирован плантарный фасциит. Сроки восстановления 27-летнего доминиканца не определены.
Чус Матео рассчитывает на скорое возвращение в состав центрового Усмана Гарубы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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