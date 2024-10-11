Защитник «Реала» Андрес Фелис выбыл на неопределенный срок после матча с «Партизаном»

«Реал» лишился защитника Андреса Фелиса.

Баскетболист не смог доиграть матч против «Реала ». Фелису был диагностирован плантарный фасциит. Сроки восстановления 27-летнего доминиканца не определены.

Чус Матео рассчитывает на скорое возвращение в состав центрового Усмана Гарубы .