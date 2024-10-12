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«Реал» может на длительный срок потерять Андреса Фелиса

«Реал» лишился защитника Андреса Фелиса.

Баскетболист не смог доиграть матч против «Реала». Фелису был диагностирован плантарный фасциит.

Точные сроки восстановления 27-летнего доминиканца не определены, но он может пропустить длительный срок.

По словам главного тренера «Реала» Чуса Матео, подобное повреждение требует серьезного подхода к реабилитации.

«Это травма, от которой нелегко восстановиться за короткое время. Фелис довольно долго будет вне игры.

Это плантарный фасциит. Обследование определит точное время на восстановление, но очевидно, что мы будем играть без него довольно долго», – заявил Матео.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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Хесус Матео
Андрес Фелис
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