Николе Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла в игре с «Санз» – 21+14+9

Никола Йокич был близок к трипл-даблу в предсезонном матче с «Финиксом».

Центровой «Денвера » набрал 21 очко, 14 подборов и 9 передач, его команда уступила со счетом 114:118. За 30 минут на площадке серб реализовал 9 из 16 с игры.