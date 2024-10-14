Николе Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла в игре с «Санз» – 21+14+9
Никола Йокич был близок к трипл-даблу в предсезонном матче с «Финиксом».
Центровой «Денвера» набрал 21 очко, 14 подборов и 9 передач, его команда уступила со счетом 114:118.
За 30 минут на площадке серб реализовал 9 из 16 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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