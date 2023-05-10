Кевин Дюрэнт пихнул Йокича в паузе игры и получил технический
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт получил технический за толчок лидера «Денвера» Николы Йокича в паузе пятого матча между командами.
Дюрэнт пихнул Йокича, когда игроки «Санз» собрались вокруг Монти Уильямса возле скамейки. Тренер рисовал схему, а Девин Букер готовился к исполнению штрафного.
«Дюрэнт не настолько силен. В этой серии много симуляций», – произнес комментатор.
Еще один участник эпизода Брюс Браун из «Денвера» также получил технический.
«Наггетс» победили со счетом 118:102, 3-2.
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