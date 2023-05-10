Кевин Дюрэнт пихнул Йокича в паузе игры и получил технический

Теги происшествия Денвер Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Монти Уильямс Никола Йокич Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт получил технический за толчок лидера «Денвера» Николы Йокича в паузе пятого матча между командами.

Дюрэнт пихнул Йокича, когда игроки «Санз» собрались вокруг Монти Уильямса возле скамейки. Тренер рисовал схему, а Девин Букер готовился к исполнению штрафного.

«Дюрэнт не настолько силен. В этой серии много симуляций», – произнес комментатор.

Еще один участник эпизода Брюс Браун из «Денвера» также получил технический.

«Наггетс» победили со счетом 118:102, 3-2.

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19 комментариев

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pro~dj
Ответ Deathspell Omega
Ну, это конечно чистой воды провокация со стороны "Денвера".
Не совсем. Дело в том, что когда тренер рисует комбинацию не во время таймаута, а во время игровой паузы - то это как бы читерство, игроки нба часто это понимают и лезут послушать или посмотреть.
+64
-1
+63
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фанат баскетбола
Толстый троллинг от Йокича, спародировал владельца финикса)
+52
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+52
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Виталий Коваленко
Комментарий от комментаторов матча: да ладно, Дюрант не настолько сильный)
+40
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Дмитрий Кутузов
Ответ Deathspell Omega
А Браун не перепутал?
Брауну было интереснее чем всем игрокам Финикса вместе взятым)
+26
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Archer_Great
Ответ Deathspell Omega
А Браун не перепутал?
дык комментаторы правильно говорят: игроки Денвера имели полное право подходить и смотреть-слушать, т.к. тренер Санз рисовал схемы или что-то говорил, будучи на площадке, и тем более не во время таймаута. Хочешь приватности - бери две минуты, а все остальное - не более чем попытка использовать выдавшуюся паузу, а такие мероприятия судьи не защищают на предмет утечки информации. Вот и пришлось КД пытаться сохранить тайну лекал тренера, но перестарался))
+22
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+22
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Deathspell Omega
Ответ Дмитрий Кутузов
Брауну было интереснее чем всем игрокам Финикса вместе взятым)
Все равно вы ни хрена не понимаете, что он пишет, а я понимаю, - сказал им Браун.
+21
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scorp19
Кажется у кексика сдают нервы. Наследие под угрозой.
+26
-9
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Додик Аксель
Монти рисовал солнечный круг, а игроки Денвера решили оценить его творчество. Хорошо, что ещё всё так обошлось, а могли и лица друг другу разрисовать...
+12
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Swhat
Йокич сыграл в стиле владельца Финикса
+8
-2
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Deathspell Omega
Ответ headmaster
Ну там вообще забавный эпизод был. Йокич как будто скамейки перепутал))
А Браун не перепутал?
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headmaster
Ну там вообще забавный эпизод был. Йокич как будто скамейки перепутал))
+3
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babooka23
Школа Югославии в действии)
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ЮАГ
Два недавних одноклубника.)
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Вадим flanec
Ответ pro~dj
Не совсем. Дело в том, что когда тренер рисует комбинацию не во время таймаута, а во время игровой паузы - то это как бы читерство, игроки нба часто это понимают и лезут послушать или посмотреть.
В чём читерство? Санз после штрафного Букера, играли бы в защите. А схемы рисуют под атаку.
+1
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Олег Бугайчук
Ответ scorp19
Кажется у кексика сдают нервы. Наследие под угрозой.
Нет никакого наследия уже.
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realmaxx
Ответ scorp19
Кажется у кексика сдают нервы. Наследие под угрозой.
Ну у него всегда есть некст чаптер)))
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