Форвард « » получил технический за толчок лидера «Денвера» в паузе пятого матча между командами.

Дюрэнт пихнул Йокича, когда игроки «Санз» собрались вокруг Монти Уильямса возле скамейки. Тренер рисовал схему, а Девин Букер готовился к исполнению штрафного.

«Дюрэнт не настолько силен. В этой серии много симуляций», – произнес комментатор.

Еще один участник эпизода из « » также получил технический.

«Наггетс» победили со счетом 118:102, 3-2.

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