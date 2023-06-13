Американские букмекеры считают «Денвер» главным фаворитом на победу в сезоне-23/24
Американские букмекеры считают нового чемпиона НБА «Денвер» главным фаворитом на победу в сезоне-23/24
Коэффициент «Наггетс» в конторе Caesars Sportsbook на предстоящий розыгрыш составляет +475.
«Денвер» начинал плей-офф-2023 на 6-м месте среди фаворитов на титул с коэффициентом 11:1, несмотря на первое место в Западной конференции. Однако победа в чемпионате и завоевание Николой Йокичем приза MVP финала изменили представление о команде.
«Наггетс» впечатляли на протяжении всего плей-офф. Они зарекомендовали себя не только как отличная команда для регулярного чемпионата, но и справились с трудностями, заслужив звание стабильного претендента на чемпионство с составом, в котором большинство игроков находятся в расцвете сил», – сказал ведущий трейдер Caesars Дэвид Либерман.
«Бостон» (+575), «Милуоки» (+700) и «Финикс» (+850) присоединились к «Наггетс» в списке основных фаворитов на чемпионство. «Голден Стэйт», «Филадельфия» и «Лейкерс» имеют коэффициент 12-1.
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Чем-то Денвер похожи на Бакс - чемпионы с малого рынка, с одной (будем считать Мюррея звездой без приставки супер) супер звездой и отличным набором ролевиков, часть из которых захочет большего контракта, кто-то потеряет мотивацию, а игровые схемы устареют к следующему сезону. Бакс вот кажется сваливаются в перестройку потихоньку, а жаль, но объективно без мощных и удачных изменений даже команды суперзвезд не держались долго.
Они прошли КД и Букера, Леброна с Дэвисом и даже не вспотели.
ГСВ и Сакраменто тут тоже ничего не светит,так что есть реальная угроза зарождения Династии.
На востоке,конечно,есть Бостон,Бакс,может снова Маями,с чем черт не шутит, но они видятся андердогами,в любом случае