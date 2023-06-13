Американские букмекеры считают «Денвер» главным фаворитом на победу в сезоне-23/24

Теги Бостон Денвер Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Финикс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Ставки на баскетбол Баскетбол

Американские букмекеры считают нового чемпиона НБА «Денвер» главным фаворитом на победу в сезоне-23/24

Коэффициент «Наггетс» в конторе Caesars Sportsbook на предстоящий розыгрыш составляет +475.

«Денвер» начинал плей-офф-2023 на 6-м месте среди фаворитов на титул с коэффициентом 11:1, несмотря на первое место в Западной конференции. Однако победа в чемпионате и завоевание Николой Йокичем приза MVP финала изменили представление о команде.

«Наггетс» впечатляли на протяжении всего плей-офф. Они зарекомендовали себя не только как отличная команда для регулярного чемпионата, но и справились с трудностями, заслужив звание стабильного претендента на чемпионство с составом, в котором большинство игроков находятся в расцвете сил», – сказал ведущий трейдер Caesars Дэвид Либерман.

«Бостон» (+575), «Милуоки» (+700) и «Финикс» (+850) присоединились к «Наггетс» в списке основных фаворитов на чемпионство. «Голден Стэйт», «Филадельфия» и «Лейкерс» имеют коэффициент 12-1.

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20 комментариев

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Вадим flanec
Перед началом следующего сезона всё поменяется. Клубы проведут трейды, обмены, до начала сезона, так что все эти расклады, вилами на воде писано.
+14
0
+14
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Рустам Гарипов
Ну всё, началось..
+10
0
+10
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kazuma
Ответ pro~dj
Очень маловероятно что возьмут чемпионство второй раз. Чем-то Денвер похожи на Бакс - чемпионы с малого рынка, с одной (будем считать Мюррея звездой без приставки супер) супер звездой и отличным набором ролевиков, часть из которых захочет большего контракта, кто-то потеряет мотивацию, а игровые схемы устареют к следующему сезону. Бакс вот кажется сваливаются в перестройку потихоньку, а жаль, но объективно без мощных и удачных изменений даже команды суперзвезд не держались долго.
там вся основа до 2025 года подписана, из тех, кто может уйти прям сейчас- Брюс Браун, но он вроде готов остаться за меньшие деньги(в интервью сказал после матча)
+10
0
+10
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pro~dj
Очень маловероятно что возьмут чемпионство второй раз.
Чем-то Денвер похожи на Бакс - чемпионы с малого рынка, с одной (будем считать Мюррея звездой без приставки супер) супер звездой и отличным набором ролевиков, часть из которых захочет большего контракта, кто-то потеряет мотивацию, а игровые схемы устареют к следующему сезону. Бакс вот кажется сваливаются в перестройку потихоньку, а жаль, но объективно без мощных и удачных изменений даже команды суперзвезд не держались долго.
+8
-4
+4
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Брэд Либил
Ответ pro~dj
Очень маловероятно что возьмут чемпионство второй раз. Чем-то Денвер похожи на Бакс - чемпионы с малого рынка, с одной (будем считать Мюррея звездой без приставки супер) супер звездой и отличным набором ролевиков, часть из которых захочет большего контракта, кто-то потеряет мотивацию, а игровые схемы устареют к следующему сезону. Бакс вот кажется сваливаются в перестройку потихоньку, а жаль, но объективно без мощных и удачных изменений даже команды суперзвезд не держались долго.
у Бакс всё же менеджмент сильно косячил после чемпионства. обмен Дивинченцо на Ибаку и полгода попыток заполучить труп Краудера - это просто 🤦🏻‍♂️
+4
0
+4
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Александр Митраков
Ответ kazuma
там вся основа до 2025 года подписана, из тех, кто может уйти прям сейчас- Брюс Браун, но он вроде готов остаться за меньшие деньги(в интервью сказал после матча)
Если Браун остаётся, то это бомба, потому что Наггетс ему могут только 20 процентов накинуть. Но, думаю, это были слова на эмоциях, и он возьмёт свои 15-20 лямов на рынке (и никто его винить не станет)
+3
0
+3
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cm9x4
Очень неожиданно ... 🙄
+2
0
+2
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betwriver
Вполне логичный прогноз (по состоянию составов всех команд НБА на сейчас). Однако есть еще условие - это отсутствие травм у лидеров Денвера (Йокич, Мюррей, Портер, Гордон) в будущем сезоне.
+1
0
+1
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Адильхан Абдусаламов
Если без травм,то Денвер в этом ПО доказал,что действительно сильнейшая КОМАНДА в лиге.
Они прошли КД и Букера, Леброна с Дэвисом и даже не вспотели.
ГСВ и Сакраменто тут тоже ничего не светит,так что есть реальная угроза зарождения Династии.
На востоке,конечно,есть Бостон,Бакс,может снова Маями,с чем черт не шутит, но они видятся андердогами,в любом случае
+2
-1
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Теннисный абсолют
Думаю Бакс возьмут в след году
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Ann Tretiakova
Ответ Теннисный абсолют
Думаю Бакс возьмут в след году
Денвер -бакс ..было бы интересно глянуть ))))
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kazuma
Ответ Александр Митраков
Если Браун остаётся, то это бомба, потому что Наггетс ему могут только 20 процентов накинуть. Но, думаю, это были слова на эмоциях, и он возьмёт свои 15-20 лямов на рынке (и никто его винить не станет)
ну он может остаться на год, а в следующем году ему уже насыпят мешок денег, потому что права Берда будут на него
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pro~dj
Ответ kazuma
там вся основа до 2025 года подписана, из тех, кто может уйти прям сейчас- Брюс Браун, но он вроде готов остаться за меньшие деньги(в интервью сказал после матча)
Посмотрим, почти за 20 лет наблюдения за нба не видел команды, модет кроме Сперс, чтобы не проседала мотивация у половины ростера. Да и Сперс ни разу не удавалось взять бэк ту бэк, и они регулярно тасовали состав.
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kazuma
Ответ pro~dj
Посмотрим, почти за 20 лет наблюдения за нба не видел команды, модет кроме Сперс, чтобы не проседала мотивация у половины ростера. Да и Сперс ни разу не удавалось взять бэк ту бэк, и они регулярно тасовали состав.
а у Варриорс в 2015-2018 сильно мотивация просела?
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lavandil
Ответ pro~dj
Посмотрим, почти за 20 лет наблюдения за нба не видел команды, модет кроме Сперс, чтобы не проседала мотивация у половины ростера. Да и Сперс ни разу не удавалось взять бэк ту бэк, и они регулярно тасовали состав.
у Леброна был стрик с выходами в финал. По влиянию на игру что-то общее есть у Йокича с Леброном, так что все возможно. Но трешки надо попадать, было бы не смешно, если бы хит бомбили как и в предыдущих сериях, а Денвер заклинило до конца
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scorp19
Ответ Адильхан Абдусаламов
Если без травм,то Денвер в этом ПО доказал,что действительно сильнейшая КОМАНДА в лиге. Они прошли КД и Букера, Леброна с Дэвисом и даже не вспотели. ГСВ и Сакраменто тут тоже ничего не светит,так что есть реальная угроза зарождения Династии. На востоке,конечно,есть Бостон,Бакс,может снова Маями,с чем черт не шутит, но они видятся андердогами,в любом случае
Боюсь как раз с ЛАЛ они вспотели куда больше чем в финале.
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