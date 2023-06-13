Американские букмекеры считают нового чемпиона НБА « » главным фаворитом на победу в сезоне-23/24

Коэффициент «Наггетс» в конторе Caesars Sportsbook на предстоящий розыгрыш составляет +475.

«Денвер» начинал плей-офф-2023 на 6-м месте среди фаворитов на титул с коэффициентом 11:1, несмотря на первое место в Западной конференции. Однако победа в чемпионате и завоевание приза MVP финала изменили представление о команде.

«Наггетс» впечатляли на протяжении всего плей-офф. Они зарекомендовали себя не только как отличная команда для регулярного чемпионата, но и справились с трудностями, заслужив звание стабильного претендента на чемпионство с составом, в котором большинство игроков находятся в расцвете сил», – сказал ведущий трейдер Caesars Дэвид Либерман.

« » (+575), « » (+700) и «Финикс» (+850) присоединились к «Наггетс» в списке основных фаворитов на чемпионство. «Голден Стэйт», «Филадельфия» и « » имеют коэффициент 12-1.

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