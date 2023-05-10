Никола Йокич подколол Шакила О’Нила после выхода на 1-е место по трипл-даблам в плей-офф

Центровой « » оформил трипл-дабл в пятом матче с « » (118:102, 3-2).

Для Йокича это 10-й трипл-дабл в плей-офф НБА, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного (9).

После матча Йокич дал интервью для программы «Inside The NBA», ведущие поздравили его с новым достижением.

Йокич: Я опередил Уилта? Здорово! А Шак в этом списке? На каком он месте?

: Я никогда не пасовал.

Йокич набрал 29 очков (12 из 20 с игры), 13 подборов и 12 передач за 38 минут.

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