Никола Йокич подколол Шакила О’Нила после выхода на 1-е место по трипл-даблам в плей-офф
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в пятом матче с «Финиксом» (118:102, 3-2).
Для Йокича это 10-й трипл-дабл в плей-офф НБА, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).
После матча Йокич дал интервью для программы «Inside The NBA», ведущие поздравили его с новым достижением.
Йокич: Я опередил Уилта? Здорово! А Шак в этом списке? На каком он месте?
Шакил: Я никогда не пасовал.
Йокич набрал 29 очков (12 из 20 с игры), 13 подборов и 12 передач за 38 минут.
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2. LeBron James 28
3. Russell Westbrook 12
4. Jason Kidd 11
5. Larry Bird 10
Draymond Green 10
Rajon Rondo 10
Nikola Jokić 10
9. Wilt Chamberlain 9
10. Oscar Robertson 8