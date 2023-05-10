Никола Йокич подколол Шакила О’Нила после выхода на 1-е место по трипл-даблам в плей-офф

Теги Уилт Чемберлен Денвер Шакил О′Нил Финикс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в пятом матче с «Финиксом» (118:102, 3-2).

Для Йокича это 10-й трипл-дабл в плей-офф НБА, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).

После матча Йокич дал интервью для программы «Inside The NBA», ведущие поздравили его с новым достижением.

Йокич: Я опередил Уилта? Здорово! А Шак в этом списке? На каком он месте?

Шакил: Я никогда не пасовал.

Йокич набрал 29 очков (12 из 20 с игры), 13 подборов и 12 передач за 38 минут.

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14 комментариев

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Killmeporch
Если честно меня этим Йокич подкупает, добряк с чувством юмора)
+28
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Deathspell Omega
Ответ Кирилл
Только вот у Шака ни разу за карьеру не было больше 3.8 передач в среднем за сезон )
ну, примерно 4 раза за игру "здорово пасовал".
+20
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Райли Карри
Ответ dbraver
А среди нецетровых?
1. Magic Johnson 30
2. LeBron James 28
3. Russell Westbrook 12
4. Jason Kidd 11
5. Larry Bird 10
Draymond Green 10
Rajon Rondo 10
Nikola Jokić 10
9. Wilt Chamberlain 9
10. Oscar Robertson 8
+20
0
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Максим Яблонский
Шак вполне себе здорово пасовал в прайме. Лукавит.
+10
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+9
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Кирилл
Ответ Максим Яблонский
Шак вполне себе здорово пасовал в прайме. Лукавит.
Только вот у Шака ни разу за карьеру не было больше 3.8 передач в среднем за сезон )
+11
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Кирилл
Этот взгляд Йокича должен разойтись по мемам )
+9
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Сергей Пузанков
Ответ Максим Яблонский
Шак вполне себе здорово пасовал в прайме. Лукавит.
У него за карьеру аж целая одна игра с 10 передачами. Понятное дело в регулярке
+7
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+7
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semargl12
Ну это еще кто кого подколол
+6
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Maturmalai
Шак достаточно неплохо пасовал из низкого поста. Не самый последний фактор, почему он смог выиграть четыре чемпионских титула.
+5
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Maturmalai
Ответ Кирилл
Только вот у Шака ни разу за карьеру не было больше 3.8 передач в среднем за сезон )
Для элитного центрового того времени это уже было очень неплохо.
+3
0
+3
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dbraver
А среди нецетровых?
+2
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Александр Данилов
Ответ Кирилл
Только вот у Шака ни разу за карьеру не было больше 3.8 передач в среднем за сезон )
3,8 передач для центра это очень даже хорошо
+1
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Александр Данилов
Ответ dbraver
А среди нецетровых?
К концу карьеры он скорее всего будет первым по трипл даблам
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michaeli
Ответ Maturmalai
Шак достаточно неплохо пасовал из низкого поста. Не самый последний фактор, почему он смог выиграть четыре чемпионских титула.
Но как правило у Шака просто не было необходимости пасовать (скажем где-то до серии с Детройтом в 2004). На него двое вешались и он этот дабл-тим вместе с мячом в корзину запихивал
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