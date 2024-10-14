Карл-Энтони Таунс набрал 16 очков и 16 подборов в первом матче против «Миннесоты»
Карл-Энтони Таунс впервые сыграл против своей бывшей команды.
Центровой «Нью-Йорка» в предсезонном матче против «Миннесоты» (115:110) набрал 16 очков, 16 подборов и 3 перехвата.
За 29 минут Таунс реализовал 5 из 13 с игры и 4 из 4 с линии. Первые 9 сезонов в карьере Карл-Энтони провел за «Вулвз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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