Карл-Энтони Таунс набрал 16 очков и 16 подборов в первом матче против «Миннесоты»

Карл-Энтони Таунс впервые сыграл против своей бывшей команды.

Центровой «Нью-Йорка » в предсезонном матче против «Миннесоты» (115:110) набрал 16 очков, 16 подборов и 3 перехвата.

За 29 минут Таунс реализовал 5 из 13 с игры и 4 из 4 с линии. Первые 9 сезонов в карьере Карл-Энтони провел за «Вулвз».