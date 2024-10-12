Пол Джордж набрал 23 очка и 6 подборов в первом матче за «Филадельфию»

Пол Джордж дебютировал за «Филадельфию» в предсезонке.

Звездный форвард набрал 23 очка и 6 подборов во встрече с «Миннесотой» (111:121).

За 26 минут Джордж реализовал 8 из 15 с игры, включая 4 из 9 из-за дуги. В его активе также 2 передачи и 1 перехват.