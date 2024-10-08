Карл-Энтони Таунс: «Миннесота заслуживает чемпионства»

Карл-Энтони Таунс признался, что мечтал принести Миннесоте чемпионство.

«Миннесота заслуживает чемпионства.

Они просили чемпионства с момента создания команды. Я всегда говорил, что хочу принести им чемпионство. Я хотел стать частью чемпионской команды, которая наконец принесет этот перстень и этот парад на Первую авеню», – заявил центровой «Нью-Йорка ».