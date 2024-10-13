НБА. Предсезонные матчи. «Майами» сыграет с «Новым Орлеаном», «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» и другие матчи
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА пройдут шесть встреч.
В раннем матче «Майами» встретится с «Новым Орлеаном». «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», Карл-Энтони Таунс и Донте Дивинченцо могут впервые встретиться с прошлыми командами. Джулиус Рэндл, скорее всего, пропустит матч.
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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