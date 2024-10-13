НБА. Предсезонные матчи. «Майами» сыграет с «Новым Орлеаном», «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» и другие матчи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА пройдут шесть встреч.

В раннем матче «Майами » встретится с «Новым Орлеаном ». «Нью-Йорк » примет «Миннесоту», Карл-Энтони Таунс и Донте Дивинченцо могут впервые встретиться с прошлыми командами. Джулиус Рэндл, скорее всего, пропустит матч. НБА Предсезонные матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.