Хавьер Паскуаль о матче с ЦСКА: «Всю игру должны быть надежны в защите и нападении»

Хавьер Паскуаль рассказал о задачах «Зенита» на завтрашний матч с ЦСКА.

«Это еще одна большая игра против очень хорошей команды.

Они отлично играют на протяжении всего сезона. Знаем, что в таких матчах мы обязаны играть очень хорошо, если хотим победить, без взлетов и падений. Всю игру должны быть надежны в защите и нападении», – сказал главный тренер «Зенита ».