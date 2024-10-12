0

Хавьер Паскуаль о матче с ЦСКА: «Всю игру должны быть надежны в защите и нападении»

Хавьер Паскуаль рассказал о задачах «Зенита» на завтрашний матч с ЦСКА.

«Это еще одна большая игра против очень хорошей команды.

Они отлично играют на протяжении всего сезона. Знаем, что в таких матчах мы обязаны играть очень хорошо, если хотим победить, без взлетов и падений. Всю игру должны быть надежны в защите и нападении», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЦСКА
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству»
43 минуты назад
Билли Бэрон завершил карьеру в 33 года
2сегодня, 14:13
Виктор Кейру о матче ЦСКА – «Зенит»: «Предпочтение в этом противостоянии отдаю армейцам. Они сейчас выглядят более стабильно»
сегодня, 07:21
«Игра ЦСКА». Московский клуб представил промо-видео к матчу против «Зенита» в стилистике «Игры в кальмара»
3вчера, 12:41Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой»
210 минут назад
ACB. «Уникаха» разгромила «Форсу Льейда», «Баскония» дома уступила «Мурсии» и другие результаты
213 минут назад
Смуш Паркер: «Д’Анджело Расселл должен играть с Леброном Джеймсом так же, как мне приходилось играть с Кобе Брайантом»
130 минут назад
Джимми Батлер: «У меня более чем достаточно денег. Я здесь только для того, чтобы побеждать»
6сегодня, 19:59
Лэнс Стивенсон зачитал фристайл на шоу «On The Radar»
2сегодня, 18:43Видео
Эдриан Воджнаровски: «Худшей частью работы инсайдером было сообщать новости, находясь с детьми в Диснейленде»
2сегодня, 18:09
Тайриз Макси: «Пол Джордж довольно хорош в баскетболе»
5сегодня, 17:49
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» победил «Самару» и сохранил 1-е место в таблице, УНИКС разгромил «Автодор» и другие результаты
21сегодня, 16:59
Чарльз Баркли: «Бронни Джеймс – еще не законченный продукт»
12сегодня, 16:35
Сэм Кэсселл о желании стать главным тренером: «Просто нужно найти генерального менеджера, который поверит в меня»
1сегодня, 16:03
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» победил «Стад Рошеле», «Бурк» взял верх над «Лиможем» и другие результаты
11 минут назад
Эргин Атаман: «За исключением 2-3 игроков, наша защита сегодня была ужасной»
15 минут назад
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству»
43 минуты назад
Чемпионат Италии. «Виртус» в гостях обыграл «Венецию», «Реджо-Эмилия» была сильнее «Тревизо»
48 минут назад
Адриатическая лига. «Партизан» обыграл «Студентски центар» и увеличил серию до 4-0, «Црвена Звезда» разгромила «Игокеа» и другие результаты
51 минуту назад
Чемпионат Греции. 27 очков Нанна помогли «Панатинаикосу» победить на выезде ПАОК, АЕК разгромил «Кардицас»
153 минуты назад
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл в овертайме у «Яловаспора», «Анадолу Эфес» в гостях разобрался с «Бурсаспором»
54 минуты назад
Миленко Богичевич: «УНИКС превзошел «Автодор» по физическим показателям»
сегодня, 20:07
Велимир Перасович: «Мотивировать игроков, когда команда ведет с большим отрывом – нелегко»
сегодня, 20:04
Шарунас Ясикявичюс: «Не очень хорошо подготовил команду к сегодняшнему матчу»
сегодня, 19:35