Хавьер Паскуаль о матче с ЦСКА: «Всю игру должны быть надежны в защите и нападении»
Хавьер Паскуаль рассказал о задачах «Зенита» на завтрашний матч с ЦСКА.
«Это еще одна большая игра против очень хорошей команды.
Они отлично играют на протяжении всего сезона. Знаем, что в таких матчах мы обязаны играть очень хорошо, если хотим победить, без взлетов и падений. Всю игру должны быть надежны в защите и нападении», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
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