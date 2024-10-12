Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству»
Андреас Пистиолис отметил важность завтрашнего матча ЦСКА против «Зенита».
«У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству, и мы упорно трудились, чтобы быть в лучшей форме.
Мы проиграли наш предыдущий матч, поэтому в ближайшем очень важно показать самим себе, что мы на самом деле лучше, чем были неделю назад. Надеюсь, наши болельщики заполнят трибуны и окажут нам серьезную поддержку, потому что в такой игре важен каждый фактор», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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