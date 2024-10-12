Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству»

Андреас Пистиолис отметил важность завтрашнего матча ЦСКА против «Зенита».

«У нас была неделя, чтобы подготовиться к этому классному соперничеству, и мы упорно трудились, чтобы быть в лучшей форме.

Мы проиграли наш предыдущий матч, поэтому в ближайшем очень важно показать самим себе, что мы на самом деле лучше, чем были неделю назад. Надеюсь, наши болельщики заполнят трибуны и окажут нам серьезную поддержку, потому что в такой игре важен каждый фактор», – сказал главный тренер ЦСКА .