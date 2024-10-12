Билли Бэрон завершил карьеру в 33 года

Билли Бэрон объявил о завершении карьеры.

Чемпион Единой лиги ВТБ 2022 года в составе «Зенита » Билли Бэрон объявил об уходе из баскетбола в возрасте 33 лет после пятилетней карьеры в Евролиге .

Американец сообщил о своем решении в социальной сети.

«К сожалению, в прошлом сезоне я столкнулся с отвратительной стороной этой игры. Это был опыт, который я никому не пожелаю. После того, как система здравоохранения в Нью-Йорке смогла разгрести беспорядок, в котором я оказался, я боролся, чтобы вернуться лучше, чем раньше.

Мне казалось, что у меня осталось еще несколько хороших лет, но я быстро понял, что это не так. Все закончилось не так, как я себе представлял. Я расстроен теми шрамами, которые у меня остались, но я чрезвычайно благодарен, что прошел так далеко. От моего подъезда к дому в Олеане, штат Нью-Йорк, до Шанхая и всех 35 стран между ними — это был чертовски крутой путь», – написал Бэрон.

Бэрон провел последние два года в «Милане ». В минувшем сезоне защитник сыграл всего три матча в Евролиге из-за травмы локтя. В межсезонье Бэрон подписал однолетнее соглашение с «Шанхаем».