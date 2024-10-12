Виктор Кейру о матче ЦСКА – «Зенит»: «Предпочтение в этом противостоянии отдаю армейцам. Они сейчас выглядят более стабильно»
«Противостояния ЦСКА и «Зенита» всегда смотреть интересно, зачастую они складываются очень напряженно. В предстоящей игре особый интерес представляет то, как будут действовать задние линии обеих команд: чья защита сыграет успешнее, тот, скорее всего, и выиграет. Со стороны ЦСКА это Аврамович, Тримбл и Уэйр, у «Зенита» – Фрэйзер, Мун, Бэйкон. От этих игроков в предстоящем матче будет зависеть многое. При этом Фрэйзер в начале чемпионата выглядит не очень убедительно. К тому же, в последних матчах «Зенит» концовки игр проводит не очень здорово. Конечно, все это перед встречей с такой сильной командой, как ЦСКА, минус для «Зенита».
Само собой, первостепенное значение имеет дисциплина команд: насколько правильно соперники выполнят установки своих тренеров и воплотят это в результат. Отмечу еще, что российские игроки ЦСКА сейчас являются большой и очень значимой частью этой команды. Да и скамейка российских баскетболистов у армейцев длиннее, чем у «Зенита».
Предпочтение в этом противостоянии отдаю ЦСКА. Во‑первых, они играют дома, во‑вторых, армейцы, несмотря на поражение от «Пари НН», выглядят сейчас более стабильно, чем их соперник», – сказал бывший игрок сборной России.
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