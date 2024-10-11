Сергей Елевич о матче ЦСКА – «Зенит»: «Настрой у обоих соперников будет запредельный»
Сергей Елевич оценил расклад сил в паре ЦСКА – «Зенит».
«У обеих команд по одному поражению на старте сезона. То, что «Зенит» уступил одному из лидеров – это понятно. А вот поражение ЦСКА от «Пари Нижнего Новгорода» удивило, это стало неожиданностью. Хотя вроде и гандикап был неплохой. При этом цели у армейцев и «Зенита» очень высокие. Так что настрой у обоих соперников будет запредельный. Тем более «Локомотив» сейчас идет без поражений.
Наверное, предстоящий матч будет очень интересный, и его можно назвать битвой за место под солнцем. Фаворита здесь не выделю», – заявил заслуженный тренер России.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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