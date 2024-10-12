Нандо Де Коло стал вторым игроком в истории Евролиги, который добрался до отметки 4 500 очков за карьеру
Нандо Де Коло на этой неделе набрал юбилейные очки в Евролиге.
Защитник «Виллербана» в победном матче 2-го раунда с «Виртусом» (87:85) записал на свой счет 16 очков, а также 8 передач.
Это позволило французскому экс-игроку ЦСКА стать вторым баскетболистом в истории Евролиги, который добрался до отметки 4 500 очков за карьеру.
Ранее подобное достижение покорилось защитнику «Монако» Майку Джеймсу, который по ходу карьеры также выступал в составе ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Евролиги
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