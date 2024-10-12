Нандо Де Коло стал вторым игроком в истории Евролиги, который добрался до отметки 4 500 очков за карьеру

Нандо Де Коло на этой неделе набрал юбилейные очки в Евролиге.

Защитник «Виллербана » в победном матче 2-го раунда с «Виртусом» (87:85) записал на свой счет 16 очков, а также 8 передач.

Это позволило французскому экс-игроку ЦСКА стать вторым баскетболистом в истории Евролиги , который добрался до отметки 4 500 очков за карьеру.

Ранее подобное достижение покорилось защитнику «Монако» Майку Джеймсу , который по ходу карьеры также выступал в составе ЦСКА .