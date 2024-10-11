НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» примет «Филадельфию», «Голден Стэйт» встретится с «Сакраменто» и другие матчи
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся пять встреч.
«Миннесота» примет «Филадельфию». «Голден Стэйт» сыграет с «Сакраменто».
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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