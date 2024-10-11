Аарон Гордон: «Сделаю все, что могу, чтобы добыть перстень для Расселла Уэстбрука»
Аарон Гордон рассказал о дополнительной мотивации на сезон.
MVP сезона-2016/17 НБА защитник Расселл Уэстбрук один раз добирался до финала НБА в команде с Кевином Дюрэнтом, но уступил «Майами» Леброна Джеймса 1-4. Этим летом Уэстбрук перешел в «Денвер».
Чемпион НБА 2023 года форвард Аарон Гордон раскрыл свои планы на этот сезон.
«Сделаю все, что могу, чтобы добыть перстень для Расса», – заявил баскетболист.
«Денвер» выбыл во втором раунде прошлого плей-офф, уступив «Миннесоте» в 7 матчах. Команда лишилась ключевого игрока основы защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа этим летом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости