Аарон Гордон: «Сделаю все, что могу, чтобы добыть перстень для Расселла Уэстбрука»

Аарон Гордон рассказал о дополнительной мотивации на сезон.

MVP сезона-2016/17 НБА защитник Расселл Уэстбрук один раз добирался до финала НБА в команде с Кевином Дюрэнтом, но уступил «Майами» Леброна Джеймса 1-4. Этим летом Уэстбрук перешел в «Денвер».

Чемпион НБА 2023 года форвард Аарон Гордон раскрыл свои планы на этот сезон.

«Сделаю все, что могу, чтобы добыть перстень для Расса», – заявил баскетболист.

«Денвер» выбыл во втором раунде прошлого плей-офф, уступив «Миннесоте» в 7 матчах. Команда лишилась ключевого игрока основы защитника Кентавиуса Колдуэлла-Поупа этим летом.