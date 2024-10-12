Энтони Эдвардс не согласен с лидерским стилем Брайанта и Джордана: «С разными людьми нужно разговаривать по-разному»

Энтони Эдвардс не согласен с лидерским стилем Кобе Брайанта и Майкла Джордана.

По словам защитника «Миннесоты», он предпочитает более гибкий подход.

«С разными людьми нужно разговаривать по-разному.

Некоторые игроки могут выдержать жесткий стиль. Я говорю некоторым своим товарищам по команде: «Эй, соберись там уже». Но с некоторыми ребятами нужно поговорить на стороне. Вы не можете ругать их перед всеми», – считает Эдвардс .