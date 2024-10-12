Андрей Кириленко о нехватке тренеров: «Не все выпускники спортвузов идут работать по специальности. В качестве фитнес-тренеров или курьеров они заработают больше»
Андрей Кириленко рассказал о важной проблеме российского баскетбола.
«Одна из основных проблем – нехватка тренеров, как и во многих других видах спорта. РФБ в рамках своей компетенции старается ее решить: в частности, выделяем гранты – если видим, что ученики одного и того же тренера регулярно попадают в сборные, поощряем его деньгами. Но важно понимать, что государство собой мы подменять не можем – за подготовку тренеров и размер их ставок отвечает Минспорта и Министерство просвещения.
К сожалению, не все выпускники спортвузов идут работать по специальности. Просто потому, что в качестве фитнес-тренеров или даже курьеров они заработают больше. В ближайшие годы перед РФБ стоит задача разработать инициативы, чтобы вернуть этих людей в профессию», – сказал президент РФБ.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ведомости
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