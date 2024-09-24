Андрей Кириленко о работе РФБ: «Следующие четыре года будут проходить под очень серьезным вниманием к детскому баскетболу»

Андрей Кириленко рассказал о проделанной работе и планах РФБ.

«Первые четыре года основной акцент был на структуре федерации и ресурсах. Потому что ты не можешь работать, пока у тебя нет денег, правильного управления, кадров и правильной юридической всей истории. Это все получилось, слава богу, мы с этого начали.

Вот четыре года прошли. Это были коммуникация с регионами, гранты регионам, инфраструктура. И сейчас четыре года, которые нас ждут, они будут проходить под очень серьезным вниманием к детскому баскетболу – профессиональному. То есть это первенство России. Детский баскетбол массовый. Школьный баскетбол, школьные соревнования и детские тренеры.

Это не значит абсолютно, что сворачиваются проекты по инфраструктуре, они продолжаются в том же формате, в котором они были. Но тот акцент, который будет делать федерация в выборе проектов, он будет делаться на три направления, которые связаны с детским баскетболом», – сказал переизбранный президент РФБ .