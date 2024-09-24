Андрей Кириленко: «Если обращать внимание на политическую ситуацию, на религию, то никакого олимпийского движения быть не может»

Андрей Кириленко критически отозвался об отстранении российских спортсменов .

«Очень расстраиваюсь и разочаровываюсь в олимпийской истории. Потому что олимпийская хартия так и задумывалась, чтобы не было привязки к политике, религиозным взглядам, этническим. То есть любой спортсмен должен иметь право участвовать в Олимпийских играх. Это мое мнение.

Выборы в МОК и возможные перемены? Хочу надеяться, что что-то поменяется, хочу надеяться, что человек, который возглавит МОК, он все-таки посмотрит на ценности МОК, для чего они сделаны были. Самый главный документ свой первый прочитает, для чего создавалось олимпийское движение. Чтобы, собственно говоря, таких и не было ситуаций (отстранение российских спортсменов – Спортс’’).

Потому что если мы будем обращать внимание на политическую ситуацию, на религию, то никакого олимпийского движения быть не может», – считает президент РФБ .