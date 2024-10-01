Андрей Кириленко: «Того окна, которое рассчитано для национальных сборных, в этот раз не будет»

У сборной России не будет игр в ближайшее окно для международных матчей.

«Скорее всего, того окна, которое рассчитано для национальных сборных, его не будет в этот раз. Опять же, если не будет прям каких-то достойных вариантов, чтобы у сборной была практика хорошая.

Пока не планируется игр в это окно, и я думаю, что оно будет больше посвящено просмотру ребят – Зоран Лукич хотел поехать и в Европу, и в Америку, посмотреть тех ребят, которые у нас играют за границей», – сказал президент РФБ .