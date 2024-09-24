Представлен официальный мяч РФБ от Jögel

РФБ и спортивный бренд Jögel презентовали официальный мяч.

Мяч Jögel FIBA JB-1000 ELITE разработан совместно с РФБ и имеет статус FIBA Approved, что позволяет играть им на соревнованиях международного уровня.

Поверхность выполнена из высококачественной японской микрофибры для максимального контроля мяча. Каркас произведен по технологии Super Soft Frame для лучшей амортизации от игровой поверхности.

Президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал партнерство с российским производителем спортивных товаров.

«В последнее время Jögel активно развивается на спортивном рынке. Здорово, что у нас появился российский производитель, который взял на себя ответственность выпускать такой интересный продукт, как баскетбольный мяч. Компания уже не первый год сотрудничает с Единой лигой ВТБ, Ассоциацией Студенческого Баскетбола и другими организациями. Сотрудничество с Российской Федерацией Баскетбола – это огромный шаг, позволяющий интегрировать компанию в профессиональный баскетбол. Впереди пять чемпионатов России и два Кубка России, а значит, всему профессиональному сообществу предстоит оценить новый Jögel», – сказал Кириленко.

Официальный сайт РФБ