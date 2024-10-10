Шэмс Чарания: «Херберт Джонс по сути будет стартовым центровым «Пеликанс» в этом сезоне»
Херб Джонс будет выходить в стартовом составе «Пеликанс» на позиции центрового.
«Мне сказали, что Херберт Джонс по сути будет выполнять роль стартового центрового «Пеликанс».
На данный момент стартовая пятерка выглядит так: Си Джей Макколлум, Деджонте Мюррэй, Брэндон Ингрэм, Херберт Джонс и Зайон Уильямсон. Многие думают, что Зайон Уильямсон будет играть пятым номером, но Уилли Грин сказал, что Зайон не пятый номер», – заявил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости