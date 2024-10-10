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Шэмс Чарания: «Херберт Джонс по сути будет стартовым центровым «Пеликанс» в этом сезоне»

Херб Джонс будет выходить в стартовом составе «Пеликанс» на позиции центрового.

«Мне сказали, что Херберт Джонс по сути будет выполнять роль стартового центрового «Пеликанс».

На данный момент стартовая пятерка выглядит так: Си Джей Макколлум, Деджонте Мюррэй, Брэндон Ингрэм, Херберт Джонс и Зайон Уильямсон. Многие думают, что Зайон Уильямсон будет играть пятым номером, но Уилли Грин сказал, что Зайон не пятый номер», – заявил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
logoНовый Орлеан
logoНБА
Шэмс Чарания
logoЗайон Уильямсон
logoХерберт Джонс
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