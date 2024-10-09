Источник в американской федерации: «Сборной США нужны будут Зайон Уильямсон и Джа Морэнт, чтобы взять золото в 2028-м»

Сборная США рассчитывает на Зайона Уильямсона и Джа Морэнта.

Источник в американской федерации сообщил, что звезды «Нового Орлеана» и «Мемфиса » должны стать неотъемлемой частью команды, чтобы она снова смогла взять олимпийское золото в 2028 году.

«У нас все еще будет отличный шанс выиграть золото, но это будет нелегко. Джа и Зайон должны быть в составе.

Надеюсь, они смогут взять верную траекторию и оставаться на ней», – заявил источник.

Уильямсон и Морант, выбранные под первым и вторым номерами на драфте 2019 года соответственно, громко заявили о себе на старте карьер, но столкнулись с различными трудностями по ходу.