Зайон Уильямсон о Деджонте Мюррэе: «Впервые за долгое время играю с настоящим разыгрывающим»

Зайон Уильямсон пошутил по поводу появления в команде Деджонте Мюррэя.

«Я бы пошутил с Си Джей Макколлумом по этому поводу, типа: «Эй, это первый раз за долгое время, когда я играю с настоящим разыгрывающим».

Бывают моменты, когда Си Джей пытается разыгрывать, а я говорю: «Си Джей, я ценю это, но мне нужно, чтобы ты набирал очки», – объяснил форвард «Нового Орлеана».