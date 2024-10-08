Зайон Уильямсон о Деджонте Мюррэе: «Впервые за долгое время играю с настоящим разыгрывающим»
Зайон Уильямсон пошутил по поводу появления в команде Деджонте Мюррэя.
«Я бы пошутил с Си Джей Макколлумом по этому поводу, типа: «Эй, это первый раз за долгое время, когда я играю с настоящим разыгрывающим».
Бывают моменты, когда Си Джей пытается разыгрывать, а я говорю: «Си Джей, я ценю это, но мне нужно, чтобы ты набирал очки», – объяснил форвард «Нового Орлеана».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Pelicans Film Room в соцсети X
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