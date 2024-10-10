Предсезонный матч в Орландо в пятницу отменен из-за урагана «Милтон»

НБА отменила предсезонный матч «Мэджик» против «Пеликанс» 11 октября.

Решение было принято в связи с ураганом «Милтон», обрушившимся на территорию штата Флорида.

Матч не будет запланирован на более позднюю дату. Лига осуществит возврат средств по проданным билетам.

Ранее игра «Майами » – «Атланта » была перенесена на 16 октября.