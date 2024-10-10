Предсезонный матч в Орландо в пятницу отменен из-за урагана «Милтон»
НБА отменила предсезонный матч «Мэджик» против «Пеликанс» 11 октября.
Решение было принято в связи с ураганом «Милтон», обрушившимся на территорию штата Флорида.
Матч не будет запланирован на более позднюю дату. Лига осуществит возврат средств по проданным билетам.
Ранее игра «Майами» – «Атланта» была перенесена на 16 октября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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