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Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» в 1-м матче

Сегодня стартует финальная серия плей-офф женской НБА.

«Нью-Йорк» примет «Миннесоту» на своей площадке в первом матче серии.

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Первый матч

Нью-Йорк – Миннесота

11 октября. 3.00

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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Миннесота жен
Нью-Йорк жен
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