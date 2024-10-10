Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту» в 1-м матче

Сегодня стартует финальная серия плей-офф женской НБА.

«Нью-Йорк» примет «Миннесоту » на своей площадке в первом матче серии.

Женская НБА

Плей-офф

Финал (до 3-х побед)

Первый матч

Нью-Йорк – Миннесота

11 октября . 3.00

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.