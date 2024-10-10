Предсезонный матч «Тимбервулвз» против «Денвера» был перенесен на день раньше из-за участия «Линкс» в финале женской НБА
«Миннесота» вышла в финал женской НБА.
«Тимбервулзв» перенесли предсезонный матч с «Денвером» с 18 на 17 октября (по местному времени), чтобы избежать возможных конфликтов в расписании.
«Линкс» поступили таким же образом в мае, во время плей-офф НБА.
Женская «Миннесота» обыграла «Коннектикут» в полуфинале и встретится с «Нью-Йорком» в борьбе за титул чемпиона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джона Крочински
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