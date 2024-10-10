Предсезонный матч «Тимбервулвз» против «Денвера» был перенесен на день раньше из-за участия «Линкс» в финале женской НБА

«Миннесота» вышла в финал женской НБА.

«Тимбервулзв» перенесли предсезонный матч с «Денвером» с 18 на 17 октября (по местному времени), чтобы избежать возможных конфликтов в расписании.

«Линкс» поступили таким же образом в мае, во время плей-офф НБА.

Женская «Миннесота» обыграла «Коннектикут» в полуфинале и встретится с «Нью-Йорком» в борьбе за титул чемпиона.