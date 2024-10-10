  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Предсезонный матч «Тимбервулвз» против «Денвера» был перенесен на день раньше из-за участия «Линкс» в финале женской НБА
0

Предсезонный матч «Тимбервулвз» против «Денвера» был перенесен на день раньше из-за участия «Линкс» в финале женской НБА

«Миннесота» вышла в финал женской НБА.

«Тимбервулзв» перенесли предсезонный матч с «Денвером» с 18 на 17 октября (по местному времени), чтобы избежать возможных конфликтов в расписании.

«Линкс» поступили таким же образом в мае, во время плей-офф НБА.

Женская «Миннесота» обыграла «Коннектикут» в полуфинале и встретится с «Нью-Йорком» в борьбе за титул чемпиона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джона Крочински
предсезонные матчи
logoМиннесота
logoженская НБА
logoНБА
logoКоннектикут жен
Миннесота жен
Нью-Йорк жен
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джордан Лойд ушел из «Маккаби Тель-Авив»: «Угроза стала слишком реальной для меня и моей семьи в результате последних атак»
43 минуты назад
Леброн Джеймс станет сопредседателем бала Met Gala 2025
256 минут назад
«Громадный прогресс». Маркус Смарт высоко оценивает нападение «Мемфиса» перед новым сезоном
1сегодня, 06:40
Маркус Смарт: «Зак Иди будет очень важен для нас. Он отлично двигается, у него очень высокий IQ»
1сегодня, 05:36
Скотти Барнс планирует принять участие в предсезонном матче против «Вашингтона» в пятницу
1сегодня, 05:20
Крис Пол и Виктор Вембаньяма впервые сыграли вместе в предсезонном матче против «Орландо»
2сегодня, 04:59Видео
НБА. Предсезонные матчи. 25 очков Таунса помогли «Нью-Йорку» крупно обыграть «Вашингтон», «Оклахома» уступила «Хьюстону» в овертайме и другие результаты
5сегодня, 04:45
Брюс Браун является объектом интереса со стороны «Нью-Йорка», «Далласа», «Мемфиса» и «Атланты»
сегодня, 04:35
Предсезонный матч в Орландо в пятницу отменен из-за урагана «Милтон»
сегодня, 04:19
Евролига. «Панатинаикос» примет «Баварию», «Реал» встретится с «Партизаном» и другие матчи
сегодня, 03:55
Ко всем новостям
Последние новости
Пабло Ласо о поражении от «Црвены Звезды»: «Игру решил их удачный старт. Он вселил в них уверенность. Проигрыши бесят»
21 минуту назад
Сергей Козин: «Из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику и пропустили очки в свое кольцо»
сегодня, 06:22
Хавьер Паскуаль: «Мы сходили с ума из-за некоторых ситуаций. Вы можете допустить несколько ошибок, но вы не можете совершить две ошибки подряд»
1сегодня, 06:04
Георгий Жбанов о тяжелой победе «Зенита» над «Пари НН»: «Сегодня нелетная погода в Питере. Ничего, настреляем в Москве»
1сегодня, 05:54
Адриатическая лига. КРКА обыграла в гостях «Цибону».
1вчера, 20:24
Жорди Фернандес: «У нас есть здоровый Бен Симмонс, который усердно работал все лето»
7вчера, 18:27
Ростислав Вергун после поражения от «Пармы»: «Нам нужно найти в себе ресурс, нужно вернуться к началу»
вчера, 17:28
Евгений Пашутин: «Нашим планом было заставить «Уралмаш» играть в позиционный баскетбол»
вчера, 17:23
Генеральный директор «Далласа» Синт Маршалл уйдет на пенсию в конце 2024 года
1вчера, 14:15
Кентавиус Колдуэлл-Поуп об «Орландо»: «Одна из команд, где все любят защищаться»
1вчера, 13:49