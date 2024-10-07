Эйжа Уилсон стала первой единогласной MVP женской НБА, которой не удалось довести команду до финала
«Лас-Вегас» Эйжи Уилсон завершил выступление в плей-фф женской НБА на стадии 1/2.
Действующие чемпионки женской НБА уступили в полуфинальной серии «Нью-Йорку» – 1-3.
Уилсон стала первой единогласной MVP в истории женской НБА, которой не удалось довести команду до финала.
В сентябре тяжелый форвард «Лас-Вегаса» получила все 67 голосов за первое место (670 очков) от спортивных журналистов и комментаторов, что сделало ее первым единогласным MVP WNBA со времен Синтии Купер (1997 год).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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