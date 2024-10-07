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Эйжа Уилсон стала первой единогласной MVP женской НБА, которой не удалось довести команду до финала

«Лас-Вегас» Эйжи Уилсон завершил выступление в плей-фф женской НБА на стадии 1/2.

Действующие чемпионки женской НБА уступили в полуфинальной серии «Нью-Йорку» – 1-3.

Уилсон стала первой единогласной MVP в истории женской НБА, которой не удалось довести команду до финала.

В сентябре тяжелый форвард «Лас-Вегаса» получила все 67 голосов за первое место (670 очков) от спортивных журналистов и комментаторов, что сделало ее первым единогласным MVP WNBA со времен Синтии Купер (1997 год).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoженская НБА
Нью-Йорк жен
Лас-Вегас жен
logoЭйжа Уилсон
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