Эйжа Уилсон стала первой единогласной MVP женской НБА, которой не удалось довести команду до финала

«Лас-Вегас» Эйжи Уилсон завершил выступление в плей-фф женской НБА на стадии 1/2.

Действующие чемпионки женской НБА уступили в полуфинальной серии «Нью-Йорку » – 1-3.

Уилсон стала первой единогласной MVP в истории женской НБА, которой не удалось довести команду до финала.

В сентябре тяжелый форвард «Лас-Вегаса » получила все 67 голосов за первое место (670 очков) от спортивных журналистов и комментаторов, что сделало ее первым единогласным MVP WNBA со времен Синтии Купер (1997 год).